ميشوستين: العقوبات لن تمنع الاندماج في دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال محادثات مع رئيس الوزراء البيلاروسي في موسكو اليوم، أن العقوبات الغربية لن تعيق عملية التكامل في دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.

وقال ميشوستين، خلال محادثات مع رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو في موسكو اليوم: "نواصل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، ونسرع إطلاق المبادرات الجديدة، وسنعزز سلاسل التوريد للسلع والخدمات المتبادلة، ونوسع برامج استبدال الواردات (احلال الواردات). والأهم من ذلك، سنحدد نقاط نمو جديدة لاقتصادات روسيا وبيلاروس. أنا مقتنع بأن العقوبات الاقتصادية غير المشروعة لن تكون قادرة على إعاقة تعزيز التكامل في دولة الاتحاد ومواصلة تنمية علاقات الأخوة بيننا".

ودولة الاتحاد، التي يشار إليها أيضا باسم الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروس، هي اتحاد فوق وطني يتألف من روسيا وبيلاروس. واتفاقية اتحاد روسيا وبيلاروس تعود لديسمبر 1999، ودخلت حيز التنفيذ في الـ26 من يناير 2000 بعد إقرار برلماني البلدين لها وتوقيع الرئيسين بوتين ولوكاشينكو عليها.

ويتبنى اتحاد روسيا وبيلاروس سياسات خارجية وأمنية ودفاعية، وله ميزانية مشتركة، وسياسة مالية ائتمانية وضريبية موحدة، وتعرفة جمركية موحدة، ومنظومتا طاقة واتصالات ومواصلات موحدة.

وتحتفظ كل من بيلاروس وروسيا ضمن الاتحاد بسيادتها ووحدة أراضيها وأجهزة دولتها ودستورها وعلمها وشعارها.

المصدر: نوفوستي