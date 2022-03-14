بوتين يصدر قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بالاحتفاظ بالطائرات الأجنبية المستأجرة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن إجراءات لدعم قطاع الطيران المدني في روسيا، والذي يتيح تسجيل حقوق الطائرات الأجنبية التي تستأجرها الشركات الروسية في روسيا.

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ونشر القانون على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الاثنين، كذلك يتيح القانون إصدار شهادات طيران محلية للطائرات الأجنبية التي تم تسجيل حقوقها في روسيا بموجب القانون الجديد.

وتسمح التعديلات التي أدخلت على قانون الطيران في روسيا لشركات الطيران الروسية بالاحتفاظ بأسطول الطائرات الأجنبية التي تم استخدامها بموجب عقد "الايجار التمويلي" أو ما يعرف أيضا بعقد (الليزينغ)، وإمكانية تشغيل هذه الطائرات في روسيا، وسيتم اعتماد هذه الطائرات بمشاركة مراكز إصدار الشهادات، التي ستحددها وزارة النقل الروسية.

ويهدف القانون الجديد إلى ضمان سير أنشطة الطيران المدني في روسيا دون انقطاع من خلال الحفاظ على أسطول الطائرات الأجنبية من قبل الشركات الروسية، ويأتي القانون الجديد ضمن التدابيير التي اتخذتها الحكومة الروسية لمكافحة العقوبات الغربية التي فرضت روسيا.

وتنص الوثيقة أيضا على تأجيل الموعد النهائي للمصادقة التقنية على وسائل النقل من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2023.

وفرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات على موسكو بعد أن أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية دونباس، وجاءت العملية بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

من جتهها أكدت الحكومة الروسية أنها ستقدم دعما للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية، والتي طالت البنك المركزي الروسي.

المصدر: تاس