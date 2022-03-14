إلغاء عشرات رحلات طيران في ألمانيا بسبب إضراب موظفي الأمن

أدى إضرب أكثر من ألف موظف أمن عن عملهم في مطارات ألمانيا، إلى إلغاء وتعطيل العشرات من رحلات الطيران.

إقرأ المزيد

وبدأ موظفو الأمن في مطارات برلين ودوسلدورف وهانوفر وغيرها من المدن إضرابا مدته يوم واحد عند منتصف الليل من أجل الضغط لزيادة رواتبهم.

وتطالب نقابة العمال الألمانية، بزيادة الأجر عن الساعة الواحدة بيورو واحد على الأقل، بين أمور أخرى، معلنة أن 1350 موظفا في أنحاء البلاد يشاركون في الإضراب.

يذكر أن الإضراب هو جزء من خلاف حول الرواتب بين نقابة العمال الألمانية (فيردي) والمنظمة الاتحادية لشركات أمن الطيران. يتفاوض الاتحاد مع منظمة أرباب الأعمال من أجل اتفاق جديد يخص 2500 موظف أمني حول البلاد.

المصدر: AP