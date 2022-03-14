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إيلون ماسك: شركة "SpaceX" تواجه تضخما كبيرا

مال وأعمال

إيلون ماسك: شركة
AP
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك أن شركتيه "SpaceX" و"Tesla" تواجهان تضخما كبيرا في مجال المواد الخام والخدمات اللوجستية.

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واقترح ماسك في صفحته على "تويتر" متابعيه التفكير فيما سيكون عليه التضخم في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف: "تواجه "SpaceX" و"Tesla" في الآونة الأخيرة الضغط التضخمي الكبير في مجال المواد الخام والمواد اللوجستية. ونحن لسنا وحدنا".

وكأدلة على ذلك نشر مقالة من صحيفة "فايننشل تايمز" مؤرخة في 3 مارس الجاري جاء فيها أن أسعار البضائع ارتفعت إلى أعلى حد منذ عام 2008 "بسبب المخاوف" بشأن إمدادات المواد الخام على خلفية الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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