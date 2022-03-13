خبير سويسري: التخلي عن الغاز والنفط الروسيين سيكلف كل مواطن 3000 فرنك سنويا

أكد الخبير الاقتصادي السويسري ينجفي أبراهامسن أن تخلي بلاده عن النفط والغاز الروسيين سيكلف كل مواطن سويسري حوالي 3 آلاف فرنك سويسري (2941) سنويا.

وقال أبراهامسن الخبير في مركز ETH للبحوث الاقتصادية في زيورخ في تصريح لصحيفة Sonntagszeitung إن "الرفض الكامل لمصادر الطاقة الروسية سيؤدي إلى خسارة سويسرا 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكلف كل ساكن في البلاد ثلاثة آلاف فرنك سنويا.

وأضاف: "الركود بهذا الحجم كبير بما يكفي للتسبب في ركود صناعي".

ومن جهة أخرى، اعتبر أن التخلص التدريجي من موارد الطاقة الروسية أمر ممكن ولكن لتحقيق ذلك ستكون سويسرا مجبرة على استخدام احتياطاتها من الوقود، لافتا إلى أنه لا يمكن تجنب ارتفاع الأسعار.

المصدر: "تاس"