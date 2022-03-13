غينيا تسعى لاستعادة السيطرة على مناجم الحديد في البلاد

قال رئيس الحكومة الغينية محمد بيافوجي إن بلاده تسعى للتحكم بقرار تطوير منجم سيماندو الضخم للحديد جنوب غينيا، وعلى الأمد الطويل إسماع صوتها حول سعر الحديد أو البوكسيت بالأسواق.

وأضاف رئيس الحكومة التي نصبها الجيش مساء السبت على التلفزيون الوطني أن "وقف الأنشطة في سيماندو هو "توقف صغير" ومن غير الوارد إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات".

وتابع أن "هذه ليست إعادة تفاوض بل مجرد إعادة تنظيم لطريقة العمل" مؤكدا أن "غينيا لا تريد مراجعة العقود ولا الاتفاقيات بل تريد تنمية مشتركة حقيقية لهذا المشروع".

وذكر بأن هذا "هو أكبر مشروع للتعدين في العالم خلال السنوات الثلاثين المقبلة، ولا يمكن إنجاز هذا المشروع بدون غينيا".

ولم يوضح ما تريده الحكومة بدقة وقال "نريد فقط أن نأخذ استراحة صغيرة ونتفق على بعض الأشياء".

وقال رئيس الحكومة "نحن منتجو البوكسيت الأوائل في العالم اليوم لذلك يمر سعر البوكسيت عبر غينيا ويجب أن يكون لنا رأي ويجب أن يكون هناك انعكاسات على سكاننا".

وأضاف "غدا سيتم احتساب سعر الحديد من غينيا وعلينا العمل لنضمن أن تحقق غينيا ربحا من ذلك".

وأمر رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل مامادي دومبويا الخميس، بوقف جميع الأنشطة في سيماندو أحد أكبر مناجم الحديد في العالم.

وتعطل استثمار المنجم بسبب "سنوات من الخلافات حول حقوق التعدين وشبهات بالفساد وحجم الاستثمارات التي يجب توظيفها في منطقة لا تطل على بحار ودولة تفتقر بشدة إلى البنية التحتية".

وتستغل المربعين الثالث والرابع من سيماندو مجموعة "ريو تينتو" الإنكليزية الإسترالية و"شينالكو" الصينية وبدرجة أقل، الدولة الغينية. وهي في مراحلها الاستكشافية.

ومنح امتياز استغلال المربعين 1 و 2 في 2019 لشركة بوكيه للتعدين والشركة الصينية المنتجة للألمنيوم "شاندونغ ويتشياو" ومجموعة "يانتاي بورت" والشركة الغينية للنقل "يونايتد ماينينغ سابلاي".

المصدر: أ ف ب