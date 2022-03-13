سلوتسكي: إمدادات قطر والجزائر لن تعوض أوروبا عن الغاز الروسي

أعرب ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي عن ثقته التامة، بأنه لا يمكن لأوروبا الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين.

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وفي مقابلة أجرتها معه RT، أكد سلوتسكي وهو عضو الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا، أنه لا يمكن لأي مورد للغاز أن يغطي الاحتياجات الأوروبية بالحجم الذي تقدمه روسيا سواء أكان هو الغاز قطريا أو جزائريا، إذ أن هذه الموارد غير كافية لسد حتى 50% من احتياجات أوروبا من النفط والغاز.

وتابع قائلا إنه قد بدأ يتبين للدول الأوروبية أن واشنطن والناتو قد جراها إلى "لعبة غير طبيعية إطلاقا وعبثية ضد روسيا"، وأنها ستخسر من ذلك.

وأكد أن روسيا ستبقى شريكا موثوقا لجميع الدول المستعدة للتعاون معها، وتسعى لتطوير اقتصادها وشراكة فعالة مع مستهلكي النفط والغاز الروسيين.

المصدر: RT