الخصاونة: مخزون الأردن من القمح يكفي لقرابة 15 شهرا

كشف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن مخزون المملكة من القمح يكفي لقرابة 15 شهرا.

وكتب الخصاونة في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "مخزون القمح يكفي حاجتنا لقرابة 15 شهرا".

وأكد البنك الدولي الخميس الماضي، أن "الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب ويحافظ على أمنه الغذائي، ولم يتأثر جراء الأزمة الأوكرانية".

الخصاونة: مخزون القمح يكفي حاجتنا لقرابة 15 شهراً. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) March 13, 2022

وأفادت وسائل إعلام أردنية في وقت سابق بأن 23 باخرة قمح وشعير ستصل الأردن تباعا حتى أغسطس القادم وتبلغ الكميات المتوقع وصولها للمملكة نحو 111 ألف طن من المادتين وذلك وفق تقرير نشره التلفزيون الأردني.

المصدر: RT