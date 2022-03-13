استئناف عمل البنوك والمطاعم ووسائل النقل العام في خيرسون الخاضعة للجيش الروسي

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" من خيرسون الأوكرانية الخاضعة للجيش الروسي، بأن المرافق العامة الحيوية في المدينة: النقل والبنوك والمطاعم، عادت للعمل مجددا.

واعتبارا من يوم الاثنين، ستباشر المؤسسات التعليمية في المنطقة بالعمل عن بعد.

ونقل المراسل عن أحد السكان المحليين: "ستباشر المدارس عملها عن بعد اعتبارا من 14 مارس وكذلك بعض الجامعات. وبدأت تظهر منتجات الألبان في المتاجر، ولم يعد هناك نقص في الخبز، حتى أن متاجر الأسماك فتحت أبوابها بالفعل. يسمح بالصيد في نهر الدنيبر، ولكن ليس للبيع، بل للاستخدام الذاتي أو للتوزيع المجاني. تم استئناف عمل حافلات نقل الركاب الكهربائية. وبدأت البنوك بالعمل مرة أخرى، وهاهي المقاهي تفتح أبوابها مجددا".

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وأفاد مواطن آخر بأن الإنترنت عاد يعمل من جديد. وقال: "الإنترنت يعمل لكن بشكل متقطع، ومنح مزود الخدمة للجميع 1000 دقيقة و 10 غيغابايت".

في وقت سابق، تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن تسليم مساعدات إنسانية - غذاء وأدوية - لسكان خيرسون، التي سيطرت عليها القوات المسلحة الروسية بالكامل في 2 مارس.

المصدر: نوفوستي