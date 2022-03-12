البنك المركزي الروسي يمدد تعليق عمل بورصة موسكو

قرر البنك المركزي الروسي تمديد تعليق عمل بورصة موسكو حتى الـ18 من مارس في قسم سوق الأوراق المالية.

وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الرسمي إنه قرر عدم استئناف التداول من 14 مارس إلى 18 منه في بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية، باستثناء وضع "الاسترداد: الطلبات المباشرة" مع التسويات بالروبل الروسي، كما قرر عدم استئناف التداول في قسم سوق SFI.

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وأشار إلى أنه سيبقى العمل ساريا بالتداولات في قسم سوق المشتقات لأدوات سوق الأوراق المالية (بما في ذلك عقود المؤشرات) في وضع "صفقات الإغلاق - الطلبات المباشرة".

ولفت إلى أن التداول سيبقى ساريا كالمعتاد بالنسبة لأدوات قسم النقود، والمعادن الثمينة والعقود المتطابقة للعقود الآجلة على المواقع الأصلية، من 10.00 إلى 18.45 بتوقيت موسكو.

وسيتم فتح التداول في سوق الصرف الأجنبي وسوق المال وسوق "الريبو" لبورصة موسكو في الساعة 10:00 بتوقيت موسكو.

المصدر: "نوفوستي"