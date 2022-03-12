"نيوبريس": توقعات بإفلاس واسع  للشركات في ألمانيا بسبب أسعار الوقود

قال موقع "نيوبريس"، إن رابطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تتوقع حدوث عمليات إفلاس جماعي واسع للمؤسسات المختلفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكر الموقع، أن المدير العام للجمعية، ماركوس غيرغر نشر تقريرا ينتقد الحكومة الألمانية بسبب الإبقاء على ضرائب عالية على الكهرباء، والفشل في تحقيق عملية إصلاح منظومة التسهيلات الممنوحة لبعض ركاب النقل العام.

وأضاف ماركوس غيرغر: "تخشى الرابطة الفيدرالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إفلاس الكثير من هذه المؤسسات وخسارة الوظائف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. أصبحت أسعار الطاقة قضية وجودية للكثير من أصحاب الأعمال".

Германию ждет массовое банкротство предприятий из-за цен на топливо, пишут СМИ https://t.co/ytoVFjobXGpic.twitter.com/hp3afG3kJi — РИА Новости (@rianru) March 12, 2022

واعتبر أنه لا يجوز أن تزيد قيمة ليتر البنزين فوق 2 يورو ومضاعفة أسعار الغاز.

ووفقا له، ينذر كل ذلك بفقدان عدد كبير من الشركات وفرص العمل. وطالب غيرغر بفرض حد أدنى من الضريبة على الكهرباء، وتغيير نظام مزايا استخدام وسائل النقل العام.

المصدر: نوفوستي