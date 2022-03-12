 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مطار في أوكرانيا بعملية إنزال

بلغاريا قد تواجه نقصا في المواد الخام بسبب الأحداث في أوكرانيا

مال وأعمال

بلغاريا قد تواجه نقصا في المواد الخام بسبب الأحداث في أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skwd

قال الخبير الاقتصادي البلغاري فاسيل فيليف، إن أوكرانيا وروسيا تعتبران من الموردين الرئيسيين للمعادن والمواد الخام الأخرى إلى بلغاريا.

 وأشار إلى أن غياب هذه الموارد، سيجعل من المستحيل على الشركات البلغارية إنتاج منتجاتها.

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي: وصلنا إلى الحد الأقصى في العقوبات المالية ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي: وصلنا إلى الحد الأقصى في العقوبات المالية ضد روسيا

وأضاف الخبير: "يتحقق أكثر من 50٪ من ناتجنا المحلي الإجمالي بفضل الصادرات. مما لا شك فيه أن هذا الوضع يهدد بالحد من النمو الاقتصادي لبلغاريا، وإذا تصاعد النزاع  فقد نجد أنفسنا مع معدلات نمو سلبية".

وتعتبر بلغاريا كذلك من المنتجين والمصدرين الرئيسيين للقمح وبذور عباد الشمس. قد تؤدي الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى زيادة أسعار الخبز والزيت النباتي في بلغاريا نفسها.

عمليا ارتفعت أسعار الوقود وزيت الطهي بما يقرب من 20٪.

المصدر: BELTA

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا