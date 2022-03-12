الخزانة الأمريكية تمنح استثناء من الحظر المفروض على توريد أوراق الدولار النقدية إلى روسيا

أعلنت الخزانة الأمريكية أن الحظر الذي فرضته على توريد أوراق الدولار النقدية إلى روسيا لن يشمل الحالات الفردية والمدخرات الشخصية لأغراض غير تجارية.

وقال بيان الخزانة: "السماح لجميع التعاملات الشخصية ولمرة ​​واحدة وضرورية للتحويل غير التجاري للأموال الشخصية مثل نقل أوراق الدولار الأمريكي من الولايات المتحدة أو من شخص أمريكي، بغض النظر عن موقعه، إلى فرد في روسيا أو نقل أوراق الدولار الأمريكي النقدية لشخص أمريكي في روسيا".

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمنع بموجبه توريد أوراق الدولار الأمريكي النقدية إلى روسيا.

المصدر: RT