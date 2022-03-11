جنوب السودان تدعم طلب السعودية استضافة "إكسبو 2030"

أعلن وزير الخارجية في جنوب السودان مييك آيي دينق، عن دعم بلاده لطلب السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030".

وأوضح دينق في تصريح، عقب لقاء جمع المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان مع سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في الرياض، مؤكدا أن "هذا القرار يجسد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قد استقبل في وقت سابق من الجمعة في القصر الرئاسي، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفق "واس".

وأبدى رئيس جنوب السودان خلال اللقاء دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض.

فيما عبر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقا من العلاقات "المميزة بين البلدين".

المصدر: "سبق"