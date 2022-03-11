التضخم والأزمة في أوكرانيا يهددان الاقتصاد في بريطانيا

أعرب وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن مخاوفه لانعكاس تداعيات أحداث أوكرانيا على اقتصاد بلاده، في ظل بيانات النمو الاقتصادي في بريطانيا ليناير الماضي.

وقال: "نعلم أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكبير وسنواصل مراقبة تأثيره على المملكة المتحدة".

وشدد على أن "من الضروري أن نكون إلى جانب الشعب الأوكراني للدفاع عن قيمنا المشتركة للحرية والديمقراطية".

ومن المقرر أن يقدم سوناك تحديثا نصف سنوي لتوقعات النمو الاقتصادي والاقتراض في 23 من مارس الجاري.

وكان سوناك قد أعلن في مطلع فبراير الماضي عن مساعدات بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني لمساعدة المواطنين الأكثر حاجة لدفع فواتير الطاقة المستمرّة بالارتفاع، لكن قد يبدو ذلك غير كاف.

فيما يتفق محللون على أن التضخم سيتجاوز بسهولة أحدث تقديرات بنك إنكلترا الذي توقع ذروة 7.25% في أبريل.

وقد يصل مستوى التضخم إلى 8.7%، حسب مركز البحوث الاقتصادية والأعمال "سي ايه بي آر"، ما قد يخفض مستوى معيشة البريطانيين بشكل كبير هذا العام.

المصدر: أ ف ب