"إيني" الإيطالية تنسحب من مشروع مشترك مع "غازبروم" الروسية

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية نيتها بيع حصتها في خط أنابيب غاز "السيل الأزرق" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود.

وأشار المتحدث باسم الشركة الإيطالية إلى أن "الوجود الحالي لشركة "إيني" في روسيا غير مهم. فقد تم تجميد المشاريع المشتركة مع شركة "روس نفط" الروسية المتعلقة بتراخيص الاستكشاف في منطقة القطب الشمالي لسنوات عديدة، بما في ذلك بسبب العقوبات المفروضة منذ عام 2014".

و"السيل الأزرق" هو خط أنابيب لضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، وتم إطلاقه في 30 ديسمبر 2002، وبلغت كلفته أكثر من 3 مليارات دولار.

المصدر: نوفوستي