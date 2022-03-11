شركات روسية تجني أرباحا ملحوظة من التصدير

أظهرت بيانات من الجمارك الروسية، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في عائدات شركات روسية من الصادرات التي نفذتها في شهر يناير من العام الجاري 2022.

إقرأ المزيد

وكشف بيانات ارتفاع دخل شركتي الطاقة الروسيتين سخالين للطاقة ويامال للغاز الطبيعي المسال من تصدير الغاز الطبيعي المسال في يناير الماضي بمقدار 4.7 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.26 مليار دولار.

فيما أشارت بيانات الجمارك إلى أن دخل روسيا من تصدير الطاقة الكهربائية في يناير 2022 بلغ 179.2 مليون دولار، وهو ما يزيد 1.8 مرة عن يناير 2021، بينما استوردت روسيا في الشهر نفسه من هذا العام طاقة كهربائية بقيمة 2.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها 23.5% عن شهر يناير 2021.

في حين ارتفع حجم صادرات الألمنيوم الروسي من حيث القيمة النقدية في يناير 2022 بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 405.9 مليون دولار.

كذلك أظهرت البيانات ارتفاع إيرادات شركة "غازبروم" الروسية من صادرات الغاز الطبيعي في يناير 2022 بمقدار 2.7 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 9.463 مليار دولار.

المصدر: تاس