المملكة المتحدة.. ارتفاع سعر البنزين إلى مستوى تاريخي

أفادت تقارير، اليوم الجمعة، بأن أسعار البنزين في المملكة المتحدة وصلت إلى مستوى تاريخي، هو الأعلى على الإطلاق، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وأظهرت التقارير أن سعر البنزين تجاوز مستوى 1.61 جنيه إسترليني للتر (2.1 دولار للتر). وللمقارنة فقد كان سعر لتر البنزين أمس (10 مارس 2022) عند مستوى 1.59 جنيه إسترليني للتر (2.08 دولار للتر).

كذلك صعد لتر الديزل إلى مستوى قياسي، إذ يبلغ متوسط سعره في المملكة المتحدة اليوم مستوى 1.71 جنيه إسترليني للتر (2.24 دولار للتر).

ويحذر خبراء من أن أسعار الوقود في المملكة المتحدة قد تستمر في الارتفاع في الأيام المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الذهب الأسود في الأسواق.

المصدر: نوفوستي