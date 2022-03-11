مسؤول مصري يكشف تفاصيل قرار السعودية بفرض رسوم على العمالة المنزلية

كشف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عادل حنفي، آخر تفاصيل القرارات الجديدة بالسعودية بشأن العمالة المنزلية، موضحا أن القرار يشمل المصريين العاملين هناك.

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وقال حنفي إن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، فرضت مقابلا ماليا على العمالة المنزلية التي تزيد عن (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للمقيم".

وأوضح حنفي، أن العمالة المنزلية تشمل مهن (عامل منزلي - سائق خاص - مزارع وخلافه)، لافتا إلى أن هذا القرار سيطبق على مرحلتين وهما المرحلة الأولى اعتبارًا من تاريخ 22 مايو 2022، وعلى العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على (4) للفرد السعودي، وعلى (2) للمقيم.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية، اعتبارا من 11 مايو 2023 على العمالة المنزلية الجديدة والحالية.

جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء السعودي، بحيث يفرض مبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنويا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.

المصدر: مصراوي