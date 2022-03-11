الحكومة المصرية تعلق على تأثر قناة السويس بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

علقت الحكومة المصرية على أنباء تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية، مؤكدة أنه لا صحة لتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس.

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وأكدت هيئة قناة السويس انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي للقناة وفقا للمعدلات الطبيعية، حيث سجلت حركة الملاحة بقناة السويس خلال شهر فبراير 2022، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية.

وأوضحت أنه عبرت 1713 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن، وذلك بفضل السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، والتي نجحت في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة، كما حققت قناة السويس أرباحاً قياسية خلال عام 2021.

وبلغت الإيرادات السنوية للقناة 6.3 مليار دولار عام 2021، وهي الأعلى في تاريخ القناة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وتابعت أنه تعد معدلات الأداء خلال شهر فبراير 2022 هي الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة، الأمر الذي انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1 %، لتسجل 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) خلال شهر فبراير 2022، مقارنةً بـ 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي، بفارق 71.4 مليون دولار.

كما شهد شهر فبراير عام 2022 زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29 %، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8 %، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2 %.

المصدر: RT