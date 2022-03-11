مصر تعلن تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي منذ بداية الألفية.. وتحذر من خطر كبير

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط تسجيل مصر أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9%.

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وأوضح أنه تم تسجيل النسبة من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، وليصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأشار الوزير، خلال لقائه بوفد من مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى مخاطر التطورات العالمية الراهنة على اقتصادات الدول النامية، على نحو انعكس بوضوح في ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الغذائية، داعيًا مؤسسات التمويل الدولية إلى مراعاة احتياجات الدول النامية للتعامل مع هذه المتغيرات.

وأضاف الوزير، أنه تم تطوير البنية الأساسية بتكلفة إجمالية 400 مليار دولار خلال 7 سنوات لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، تُساعد فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى لتصل إلى 50% خلال 3 سنوات من أجل خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تستهدف توفير سكن كريم للمواطنين.

المصدر: RT