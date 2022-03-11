السعودية تستضيف المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بمشاركة 180 دولة

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المؤتمر العالمي لريادة الأعمال GEC، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بمشاركة 180 دولة.

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ويشهد المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار "نعيد - نبتكر - نجدد"، تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه بيئة ريادة الأعمال العالمي، وتبادل الخبرات، واقتناص الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تعلم الدروس المستفادة من التحديات التي واجهها العالم خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد19).

ويتضمن المؤتمر معرضا مصاحبا، وورش عمل وأقسام للابتكار، ويتيح فرصة مهمة لصناع السياسات للاستماع لرواد الأعمال وفهم التحديات التي تواجههم، مما يسهم في صياغة بيئة ريادية عالمية موحدة أكثر استدامة ومرونة، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع نظرائهم من أنحاء العالم والاستفادة من تجاربهم، والاستماع لأهم الخبراء العالميين في هذا المجال.

واختارت شبكة ريادة الأعمال العالمية العاصمة الرياض لاستضافة المؤتمر، لتصدر المملكة المرتبة الأولى عالميا في مؤشري "توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري" و"سهولة البدء في عمل تجاري".

كما تصدرت المرتبة الأولى في مؤشري "استجابة رواد الأعمال الجائحة" و"استجابة حكومة المملكة للجائحة"، وذلك من بين 45 دول، وفق مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال، حيث تحرص الشبكة على اختيار المدن التي تشهد نشاطًا مكثفًا في بيئة ريادة الأعمال.

المصدر: "سبق"