برلماني روسي يستبعد تخلف روسيا عن السداد

أشار البرلماني الروسي فلاديمير جوتنيف إلى أن احتمال تخلف روسيا عن السداد بسبب العقوبات المفروضة عليها أمر منخفض للغاية، إذ لا توجد مؤشرات اقتصادية لحدوث ذلك.

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وجاء تصريح جوتنيف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة مجلس الدوما للصناعة والتجارة، تعليقا على تحذير أطلقته رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، حول احتمال تخلف روسيا عن السداد.

وقال البرلماني الروسي: "احتمال حدوث ذلك ضعيف للغاية، لأنه حتى فيما يتعلق بالدول التي اتخذت ما يسمى بالعقوبات في انتهاك للقانون الدولي والتي جمدت دون أي سبب أصول كيانات قانونية وأفراد على حد سواء تظل الأعمال التجارية الروسية في المجال التعاقدي. وأعتقد أن هناك لا توجد ظروف اقتصادية لحدوث ذلك".

وأضاف رئيس لجنة مجلس الدوما للصناعة والتجارة: "من المحتمل أن تكون قيادة صندوق النقد الدولي، للأسف، قد تورطت أيضا في الصراع النفسي والاقتصادي ضد روسيا".

وفي مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" لم تستبعد جورجيفا احتمال تخلف روسيا عن السداد بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي طالت الاحتياطيات الدولية.

المصدر: نوفوستي