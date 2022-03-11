وزير التنمية الاقتصادية الروسي: سنواصل دعم الشركات الأجنبية التي تفي بالتزاماتها

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف بأن بلاده ستواصل تهيئة الظروف لتطوير الشركات الأجنبية التي تفي بالتزاماتها تجاه موظفيها والمستهلكين.

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وقال ريشيتنيكوف اليوم الجمعة في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: "تحت الضغط، تقول الشركات:" (سنجمد الاستثمارات، لكننا نواصل الإنتاج). الشركات التي تفي بصدق بالتزاماتها تجاه المستهلك الروسي وتجاه كوادرها، وتجاه الاقتصاد الروسي، سنستمر في تهيئة كل الظروف لها للتطور هنا".

ولفت وزير التنمية الاقتصادية الروسي إلى أن أن من بين الشركات التي "استثمرت بجدية ولديها مرافق إنتاج" في الاتحاد الروسي، أعلنت "قلة" تعليق أنشطتها، مضيفا قوله: "بالنسبة لنا، من غير السار أيضا أن يتحدث الناس عن تجميد الاستثمارات، لكننا نتعامل مع هذا بتفهم، لأننا ندرك مدى قوة الضغط".

المصدر: تاس