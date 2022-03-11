الصين تتطلع إلى رفع القيود وزيادة التجارة مع الولايات المتحدة

قال لي كه تشيانغ رئيس وزراء الصين، إن بلاده تأمل بإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع والخدمات الصينية، وتسعى لتوسيع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الدورة السنوية للهيئة التشريعية العليا في الصين: "إذا ألغى الجانب الأمريكي الحواجز أمام صادراتنا إلى الولايات المتحدة، فسوف تزداد التجارة بين البلدين أكثر. وستستفيد الصين والولايات المتحدة من ذلك".

ووفقا له، تبدي الصين اهتمامها بتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة، وتعزيز الاتصالات متبادلة المنفعة من أجل تنفيذ المشاريع طويلة الأجل.

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واعترف لي كه تشيانغ أنه بسبب الخصوصيات الثقافية والتنمية في البلدين، تضطر الدولتان للتغلب بشكل دوري على الخلافات والتناقضات.

وقال رئيس وزراء الصين: "الخلافات حتمية، لكننا على ثقة من أن التعاون يجب أن يسود".

المصدر: تاس