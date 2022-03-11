صندوق استثماري سعودي يصبح ثاني أكبر مساهم في شركة ألعاب كورية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، أنه استحوذ على 563.566 سهما إضافيا في شركة "إن سي سوفت" الكورية الجنوبية مقابل حوالي 290 مليار وون.

إقرأ المزيد

وأوضح صندوق الاستثمارات، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، أنه قام بشراء أسهم "إن سي سوفت" 6 مرات في الفترة من 9 إلى 16 من شهر فبراير لغرض استثماري بسيط.

وبعد شراء الأسهم، زادت حصة PIF في "إن سي سوفت" إلى 9.26% (2.032.411 سهما)، ليصبح ثاني أكبر مساهم بعد الرئيس التنفيذي للشركة كيم تايك-جين الذي يمتلك 11.9% من حصة الشركة.

وقام PIF مؤخرا بشراء أسهم شركة "نيكسون" المدرجة في بورصة طوكيو، مما زاد حصته إلى 7.09 بالمئة.

المصدر: "يونهاب"