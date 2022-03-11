البنك المركزي السوداني يضبط الاستيراد بإجراءات جديدة

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن بنك السودان المركزي، أصدر إجراءات جديدة لضبط الاستيراد.

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وبموجب هذه الإجراءات يسمح "باستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم واستثنى استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للصناعة ومواد التعبئة للأدوية بجانب السلع التي تتضمن عقودها شرط سداد جزء مقدم بالدفع المختلط".

وأفيد بأن الضوابط الجديدة تنص "على استخدام 70% من حصائل الذهب الحر وذهب شركات المخلفات في استيراد السلع الاستراتيجية (أدوية وقمح ومواد بترولية ومدخلات الإنتاج) فيما يستخدم 30% من حصائل الذهب للسلع الضرورية بعد الموافقة من وزارة التجارة وسمح باستخدام الموارد الذاتية للعميل (حسابات حرة) في استيراد كافة السلع المسموح بها شريطة ان يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الاستيراد مقدما وبهامش نقدي 100%".

المصدر: سونا