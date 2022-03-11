مسؤول تونسي: نطمح لإعطاء نسق جديد للعلاقات التجارية الجزائرية التونسية

أكد رفيق منصوري رئيس البعثة التجارية التونسية بوهران التابعة للسفارة التونسية في الجزائر أن بلاده تطمح لإعطاء نسق جديد للعلاقات التجارية الجزائرية التونسية وتطويرها.

وقال منصوري على هامش أشغال اليوم الثاني من الصالون الإفريقي للأعمال المنظم بوهران إن "تونس تهدف كمرحلة أولية إلى إعادة نسق التبادلات التجارية الجزائرية - التونسية إلى سابق عهدها قبل جائحة كورونا والرفع منها وتنويع مجالات التعاون، كمرحلة ثانية".

وأفاد رئيس البعثة التجارية التونسية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في كافة القطاعات، خاصة منها السياحة والصناعة والخدمات و الصحة، مؤكدا أنهم يطمحون إلى توسيع التعاون إلى مجالات أخرى على غرار الفلاحة والبيئة وغيرهما.

ومن جهة أخرى أكد منصوري على ضرورة تشجيع الشركات التونسية والجزائرية على بعث مشاريع مشتركة وإنتاج مشترك لولوج الأسواق الإفريقية بقوة وبمنتجات جيدة مطابقة للمعايير الدولية.

وتتواصل أشغال الصالون الإفريقي للأعمال إلى غاية يوم الجمعة بمشاركة 16 دولة إفريقية وزهاء 45 متعاملا اقتصاديا جزائريا.

ويشارك في هذا الصالون كل من تونس وليبيا وموريتانيا والنيجر ومالي والسنغال ونيجيريا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وأنغولا وزيمبابوي وغينيا وتنزانيا والكاميرون.

المصدر: واج