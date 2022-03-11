استطلاع: نحو 75% من الأمريكيين سيضطرون لتغيير نمط معيشتهم بسبب ارتفاع أسعار البنزين

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن نحو 75% من الأمريكيين سيضطرون لتغيير نمط معيشتهم في حال بلغت أسعار البنزين 5 دولارات للغالون.

ونشرت نتائج الاستطلاع جمعية السيارات الأمريكية (American Automobile Association)، وهي منظمة غير حكومية لنوادي هواة السيارات في أمريكا الشمالية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 59% من الأمريكيين سيضطرون لمراجعة عاداتهم التنقل واستخدام السيارات في حال بلغ سعر البنزين 4 دولارات للغالون (3.78 لتر).

وأجري الاستطلاع من 18 إلى 21 فبراير الماضي، وشمل 1051 أمريكيا، تزيد أعمارهم على 18 سنة.

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ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

ووصل سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.31 دولار للغالون يوم الخميس، بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأسعار ستستمر بالارتفاع على خلفية العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة الروسي، وقرار الإدارة الأمريكية التخلص من واردات النفط الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن حصة روسيا في واردات النفط الأمريكية كانت تشكل نحو 3% عام 2021 بواقع 72.608 مليون برميل، فيما بلغت واردات المشتقات النفطية 172.586 مليون برميل.

المصدر: تاس