شركة Pegasus التركية للطيران تعلق رحلاتها من وإلى روسيا

أعلنت شركة Pegasus التركية للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية ضد موسكو.

وأشارت الشركة إلى القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تأمين وإيجار واستعمال وصيانة الطائرات التي تنفذ الرحلات من وإلى روسيا.

وقالت الشركة أنها قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى روسيا خلال الفترة من 13 إلى 27 مارس، نظرا لتلك القيود.

وأكدت الشركة التركية أن الركاب الذين اشتروا التذاكر لتلك الفترة، بإمكانهم استعادة أموالهم أو تغيير مواعيد الرحلة مجانا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات ضد موسكو طالت قطاع الطيران على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات