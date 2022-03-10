"أرامكو" تستثمر في مصنع للبتروكيماويات في الصين

قررت شركة النفط السعودية "أرامكو" الدخول في شراكة استثمارية لتطوير مشروع يضم مصفاة رئيسة ومجمعا متكاملا للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن شركة "أرامكو هواجين" للبتروكيميائيات، (وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، ومجموعة شمال هواجين للصناعات الكيماوية)، ستعمل مع شركة "بانجين على تطوير مجمع تحويل السوائل إلى كيميائيات.

ويخضع القرار حاليا لاستكمال توثيق المعاملات، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة وشروط الإغلاق.

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وجاء القرار عقب إنشاء المشروع المشترك "أرامكو هواجين للبتروكيميائيات" الذي تم في ديسمبر 2019م والذي ضم الشركاء الثلاثة. ويمثّل المشروع الذي يُتوقع بدء تشغيله في عام 2024م فرصة لأرامكو السعودية لتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام للمجمع، حسب الصحيفة.

وسيضم المجمع مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ووحدة تكسير إثيلين، تعد أساسا بتروكيماويا لتصنيع آلاف المنتجات اليومية. وستسهم المنشأة التي سيتم بناؤها في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية، في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية في الصين.

ونقلت الصحيفة عن النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة في "أرامكو" السعودية، محمد القحطاني: "تمثّل الصين حجر الزاوية في استراتيجيتنا للتوسّع في آسيا، كما أنها أحد أهم المحركين للطلب العالمي على الكيميائيات. ويمثل أمن الطاقة أولوية مشتركة بالنسبة لنا".

وأضاف أن تلك الشراكة تشكل "معلما رئيسيا آخر في رحلتنا معا، ما يدعم رؤية الصين لإنشاء اقتصاد حديث قائم على الابتكار والطموح والاستدامة".

المصدر: صحيفة "سبق" الإلكترونية