"بوخاطر" الإماراتية تستأنف مشروعا عقاريا ضخما في تونس

أعلنت مجموعة "بوخاطر" الإماراتية الاستثمارية استئناف مشروعها السياحي والرياضي والعقاري الضخم في تونس بقيمة 5 مليارات دولار، المتوقف منذ 15 عاما.

وقال الرئيس التنفيذي لفرع المجموعة الإماراتية في تونس عفيف بجاوي في مؤتمر صحافي: "تمت الموافقات مع الدولة التونسية وقريبا تبدأ عمليات البناء".

كما أكد بجاوي أن الإنجاز "مرتبط بمدى التزام المؤسسات الحكومية التونسية بالاتفاقات المبرمة مع المجموعة"، وأن هذا المشروع الضخم "مهم للمستثمر ولتونس أيضا".

ويمتد مشروع "تونس سبور سيتي" على مساحة تقدر ب 250 هكتارا في منطقة "البحيرة" في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

ويتضمن المشروع ملعبا للصولجان وأربع أكاديميات للتكوين في رياضات كرة القدم والسباحة والتنس والصولجان، كما يشمل ستة فنادق فخمة ومسلكا صحيا بمساحة عشرين هكتارا ومركزا تجاريا على 13 هكتارا.

وأكد مدير المجموعة صالح "بوخاطر" أن المشروع يحتوي على حيّ سكني يطل على منطقة "البحيرة"، ومركزا للأعمال، "وسيشغل الآلاف من الأشخاص ويدفع الاستثمار الأجنبي".

وتمّ تقسيم إنجاز المشروع على 3 مراحل تنتهي أشغال القسم الأول في العام 2026 والثاني في 2028 والأخير في 2031.

وبدأ المشروع عام 2008 خلال حكم الرئيس التونسي السابق الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت انتفاضة شعبية في العام 2011.

وقالت مجموعة "بوخاطر": "لم يكن هناك تفكير في إنهاء المشروع ولكن الأزمة المالية العالمية في العام 2008 والثورة التونسية (2011) والعمليات الإرهابية وتعاقب الحكومات" أخرت انطلاقه.

وتمر تونس حاليا بأزمة مالية واقتصادية خانقة مع ارتفاع مستوى الدين إلى أكثر من 100% من الناتج الداخلي الخام والتضخم في مستوى 6% وتراجع نسبة النمو وارتفاع البطالة إلى أكثر من 18%، وفق بيانات "فرانس برس".

المصدر: أ ف ب