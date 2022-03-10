العراق و"أوبك" يبحثان أسعار النفط في ظل العملية الروسية في أوكرانيا

بحث وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، توازن أسعار النفط في ظل العملية الروسية في أوكرانيا.

وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية، فإن "عبد الجبار التقى باركيندو على هامش مشاركته في مؤتمر "CERAWeek 2022" الذي ينعقد في ولاية هيوستن الأمريكية".

وأضاف أن "اللقاء بحث تطورات السوق النفطية العالمية في ظل الأوضاع والحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وتداعيات ذلك على أسعار النفط".

وأكد الجانبان وفقا للبيان، حرص "أوبك+" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب والعمل على الاستقرار في السوق النفطية.

المصدر: RT