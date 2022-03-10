صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد قطر 3.2% في 2022

توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (معدل النمو الاقتصادي) لدولة قطر إلى 3.2 % في 2022 بدعم من حزمة عوامل محفزة، بعد نمو بـ1.9% في عام 2021.

واستند صندوق النقد في توقعاته إلى زيادة الطلب المحلي، وانحسار تأثير جائحة كورونا صحيا واقتصاديا، وارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بنهاية عام 2022.

وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن القطاع المصرفي في قطر لا يزال يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، كما أن القروض المتعثرة ما تزال في مستويات منخفضة نسبيا، مشيرا إلى أن دولة قطر أظهرت كفاءة كبرى في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وهو ما أدى إلى تحقيقها تعافيا سريعا من تأثيراتها.

وشدد على أهمية تسوية أوضاع الشركات غير القادرة على الاستمرار من خلال إطار معزز للإعسار، بالتزامن مع استمرار الرقابة المصرفية الدؤوبة، مرحبا بالتزام قطر بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز والتوقعات المالية المواتية.

وبحسب التقديرات فإن زخم الإصلاح القوي سيساهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية والشمول، وزيادة تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة، وتبني اتجاهات عالمية جديدة، مثل التحول الرقمي والنمو الأخضر، بغية تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعا على المدى الطويل، فضلا على معالجة التحديات المناخية.

المصدر: صحيفة "الوطن" القطرية