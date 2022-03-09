صندوق النقد الدولي يصادق على تقديم مساعدات لأوكرانيا بـ 1.4 مليار دولار
Legion-Media Graeme Sloan/Sipa USA
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صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا بحجم 1.4 مليار دولار.
وجاء في بيان للصندوق، يوم الأربعاء، أن تقديم التمويل سيتم في إطار أداة التمويل السريع التابعة للصندوق.
ويهدف التمويل "للمساعدة في تغطية الاحتياجات المالية العاجلة وتخفيف العواقب الاقتصادية للحرب"، حسب البيان.
وأكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "دعمه الحازم للشعب الأوكراني".
المصدر: وكالات