"غازبروم" تتلقى رسالة من المؤسسة الأوكرانية المشرفة على نقل الغاز بشأن المخاطر

أعلن مسؤول في الحكومة الروسية أن شركة "غازبروم" تلقت رسالة من المؤسسة المشرفة على نقل الغاز في أوكرانيا بشأن المخاطر التي تهدد محطات ضخ الغاز في مناطق القتال.

وقال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين في بيان مشترك لوزارتي الطاقة والدفاع الروسيتين، إن "غازبروم" تلقت رسالة من المؤسسة المشرفة على نقل الغاز، يشار فيها إلى المخاطر التي "تهدد محطات ضخ الغاز الواقعة في منطقة إجراء العملية الخاصة. وهذه المحطات تضمن نقل الغاز للمستهلكين الأوروبيين عبر الأراضي الأوكرانية".

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وأضاف أن الرسالة ذكرت محطات "نوفوبسكوف" و"كوبيانسك" و"رومني" و"سومي".

وأشار إلى أن محطتين اثنتين منها فقط تحت سيطرة القوات الروسية، هما "نوفوبسكوف" و"كوبيانسك"، وإن سلامتهما وحماية المعدات مضمونة.

وأكد سوروكين حرص الجانب الروسي على تنفيذ كامل التزاماته بموجب عقود الغاز وضمان التوريدات بالحجم الكامل، لكن محطتين من المحطات الأربع تحت سيطرة أوكرانيا، وأن ضمان سلامتهما وعملهما من مسؤولية السلطات الأوكرانية.

وشدد على أن نقل الغاز إلى أوروبا يجري بحجمه الكامل، ويبغ حاليا نحو 109 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.

المصدر: RT