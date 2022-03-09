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رئيس ليتوانيا: العقوبات يجب أن تستهدف قطاع الطاقة الروسي أولا

مال وأعمال

رئيس ليتوانيا: العقوبات يجب أن تستهدف قطاع الطاقة الروسي أولا
Legion-Media Belga
الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا
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صرح الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بأن العقوبات الرئيسية يجب أن تركز على قطاع الطاقة الروسي.

وقال ناوسيدا في تصريح لصحيفة "دلفي" المحلية، يوم الأربعاء: "الآن توصلنا إلى تفاهم واضح حول أن الضربة الرئيسية للعقوبات يجب أن تستهدف قطاع الطاقة الذي يضمن المداخيل الأساسية للاقتصاد الروسي".

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ودعا إلى تقليص مشتريات موارد الطاقة الروسية إلى أدنى حد ممكن أو رفضها بالكامل، مع أن "هذه المسألة قد تكون مؤلمة بالنسبة لبعض الدول".

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وبعد انطلاق العملية أعلنت الدول الغربة عن فرض عقوبات على روسيا، طالت قيادة البلاد والشركات والبنوك والعديد من قطاعات اقتصادها.

المصدر: "تاس"

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