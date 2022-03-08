أسعار الذهب في مصر تصل إلى أعلى مستوى لها خلال العام الحالي

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، ارتفاعا وصلت معه إلى أعلى مستوى لها خلال العام الحالي، بسبب ارتفاعه عالميا متأثرا بالعمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن غرام الذهب زاد 13 جنيها دفعة واحدة بسبب ارتفاعه في البورصات العالمية.

وعن تلك الزيادة قال نجيب: "سعر الغرام الحالي أعلى مستوى خلال العام الجاري".

يشار إلى أن سعر الذهب عالميا شهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا وصل إلى 2007 دولارات للأوقية.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، نحو 1,009 جنيه (64.09 دولار). وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 756.60 جنيه (48.07 دولار).

المصدر: "مصراوي"