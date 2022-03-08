"بنك الجزائر": مخزون السيولة النقدية يكفي لـ3 سنوات وتم تشكيل خلية أزمة بخصوص الوضع في أوكرانيا

أكد محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، أن مخزون السيولة النقدية في الجزائر يكفي لـ3 سنوات، معلنا ارتفاع هذه السيولة إلى 1500 مليار دينار جزائري بتاريخ 6 مارس الجاري.

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وخلال مداخلته في اجتماع حول موضوع "التنظيم البنكي"، قال رستم فاضلي موضحا: "لدنيا 1500 مليار دينار جزائري من السيولة الى غاية يوم الأحد 6 مارس"، لافتا إلى أنه "خلال أزمة جائحة كورونا، نجح البنك المركزي في تسوية أزمة السيولة النقدية".

وأضاف محافظ "بنك الجزائر": "بحوزتنا الأن مخزونا يكفي لثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن "نصوص القانون المسير لفتح مكاتب ممثليات البنوك الجزائرية بالخارج، ستكون جاهزة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، وهذه النصوص بصدد التحضير، ومن المتوقع أن تكون جاهزة خلال السداسي الثاني من سنة 2022".

وحول تأثير الوضع في أوكرانيا على الاقتصاد الجزائري، قال رستم فاضلي: "بنك الجزائر قد اتحذ جميع الإجراءات، وتم تنصيب خلية أزمة، وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع خلية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج".

المصدر: "الشروق"