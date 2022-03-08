مسؤولة تكشف عن مدى تأثر صادرات البطاطس المصرية بالأزمة الأوكرانية

تحدثت نجلاء بلابل، مديرة مشروع العفن البني بوزارة الزراعة المصرية، عن تأثر الصادرات المصرية من البطاطس، بالأحداث الجارية في أوكرانيا والأزمة في أوروبا الشرقية.

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وفي تصريحات لشبكة "مصراوي"، قالت نجلاء بلابل: "إجمالي الكمية التي تم تصديرها من البطاطس في موسم 22/2021 بلغت 245 مليون و691 ألف طن من البطاطس، بينما بلغت 331 مليون و225 ألف طن فقط في موسم 2021/2022"، مشيرة إلى أنه "عام 2022، ارتفعت الصادرات بفارق 67 ألف طن".

وتابعت موضحة: "إجمالي العينات التي تم فحصها عام 2022 بلغ 128 ألف و99 عينة، بينما وصلت في 2021 إلى 9 آلاف و441 عينة"، لافتة إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي كانت المورد الأول من مصر بـ89 مليون و879 ألف طن، فيما جاءت روسيا بمجموع المرتبة الثانية بـ70 مليون و686 ألف طن".

وأوضحت أن "مساحات زراعة العروة الشتوية من البطاطس بلغت في الموسم الماضي 51 ألف فدان، بينما بلغت في موسم 2022، 68 ألف فدان بزيادة بلغ 18 ألف فدان"، مؤكدة أن "الصادرات المصرية حتى هذه اللحظة لم تتأثر بالأحداث الجارية في أوروبا الشرقية".

المصدر: "مصراوي"