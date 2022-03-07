"بلومبيرغ": المفوضية الأوروبية ترسم مسارا لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن المفوضية الأوروبية ترسم مسارا لإنهاء اعتماد الاتحاد على الغاز الروسي، الذي قد يؤدي إلى خفض احتياجات الاستيراد بنسبة 80٪ تقريبا هذا العام.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين للوكالة إن "الخطة التي سيتم تقديمها يوم الثلاثاء ستقترح خطوات مثل الاستفادة من إمدادات الغاز الجديدة، وتهدف إلى تحقيق الاستقلال عن أكبر مورد للوقود الأحفوري في المنطقة قبل فترة طويلة من عام 2030".

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وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطة، حتى تحظى بفرص النجاح، تحتاج إلى إجراءات من الدول الأعضاء والتي كان العديد منهم غير مرتاحين للاستثمار المطلوب لخطط انتقال الطاقة، ويكافحون الآن لاحتواء التأثير السياسي لارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال المفوض الأوروبي للعمل المناخي فرانس تيمرمانز في كلمة أمام البرلمان الأوروبي: "أعتقد أنه يمكننا تقديم خطة غدا ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا مستقلين عن استيراد الغاز الروسي".

وأضاف: "أعتقد أن هذا أمر ممكن، الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن".

في الأسابيع التي سبقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، أدت أزمة إمدادات الغاز إلى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى مستويات قياسية، مما دفع بالقضية إلى قمة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

وقد أنفقت الحكومات الأوروبية عشرات المليارات من اليورو لحماية المستهلكين والصناعات من تأثير الأزمة، إلا أن الأسعار ارتفعت مرة أخرى يوم الاثنين.

المصدر: "بلومبيرغ"