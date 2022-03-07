جون كيري: الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا سيكون لها ثمن

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري إن واشنطن تدرك أن الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا سيكون لها ثمن، كما يتضح من التقلبات الحالية بسوق الطاقة.

وفي كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الطاقة السنوي CERAWeek، المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، رأى كيري أن "الأزمة في أوكرانيا ستكون لحظة حاسمة لهذا القرن، والمخاطر لا يمكن أن تكون أكبر، حتى لو كان على العالم أن يتعايش مع ارتفاع تكاليف الطاقة لبعض الوقت ولكن في الوقت نفسه علينا أن نتعاون معا".

واعتبر أنه "بسبب الغزو الروسي، سيتعين علينا أن نتحمل ارتفاع تكاليف الطاقة لفترة"، مبينا أن "الطاقة في وضع مضطرب في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية والاستجابة الاقتصادية".

المصدر: RT