 
مباشر
عاجل
رئيس الوفد الروسي: توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق

وكالة: أوكرانيا تفرض قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية من بينها القمح

مال وأعمال

وكالة: أوكرانيا تفرض قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية من بينها القمح
AP
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjnl

أفادت "فرانس برس" نقلا عن وكالة "انترفاكس-أوكرانيا" للأنباء، أن الحكومة الأوكرانية فرضت قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية بالعام 2022، في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة.

إقرأ المزيد
تحذيرات من ارتفاع أسعار القمح وحدوث مجاعة في مناطق عدّة بالعالم
تحذيرات من ارتفاع أسعار القمح وحدوث مجاعة في مناطق عدّة بالعالم

وفي هذا السياق، أصبح من الضروري الآن الحصول على ترخيص من السلطات لتصدير القمح ولحوم الدواجن والبيض وزيت دوار الشمس، كما تم فرض قيود على تصدير الماشية ولحومها والملح والسكر والشوفان والحنطة السوداء والجاودار والدخن، بحسب مرسوم جرى نشره مساء مساء الأحد. 

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تعدان دولتين رئيسيتين في توريد المواد الخام الزراعية.

وفي ظل الأزمة الأوكرانية، سجل القمح والذرة أسعارا قياسية في السوق الأوروبية جراء الازدياد الكبير للطلب بسبب القتال في أوكرانيا. 

المصدر: "فرانس برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا