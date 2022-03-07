وكالة: أوكرانيا تفرض قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية من بينها القمح

أفادت "فرانس برس" نقلا عن وكالة "انترفاكس-أوكرانيا" للأنباء، أن الحكومة الأوكرانية فرضت قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية بالعام 2022، في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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وفي هذا السياق، أصبح من الضروري الآن الحصول على ترخيص من السلطات لتصدير القمح ولحوم الدواجن والبيض وزيت دوار الشمس، كما تم فرض قيود على تصدير الماشية ولحومها والملح والسكر والشوفان والحنطة السوداء والجاودار والدخن، بحسب مرسوم جرى نشره مساء مساء الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تعدان دولتين رئيسيتين في توريد المواد الخام الزراعية.

وفي ظل الأزمة الأوكرانية، سجل القمح والذرة أسعارا قياسية في السوق الأوروبية جراء الازدياد الكبير للطلب بسبب القتال في أوكرانيا.

المصدر: "فرانس برس"