الإحصاء المصرية تعلن زيادة مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القمح

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن المساحة التي تمت زراعتها بمحصول القمح بلغت 3.4 مليون فدان عام 2019/2020 مقابل 3.1 مليون عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 8.5٪.

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وأوضح الجهاز في تقرير له، أن كمية الإنتاج بلغت 9.1 مليـون طن عـام 2019/2020 مقابل 8.6 مليون طن عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 6.3٪.

وفي نفس السياق ذكر التقرير، أن المساحة التي تمت زراعتها بمحصول الأرز بلغت 1.2 مليـون فدان عـام 2019/2020 مقابل 1.3 مليون فدان عام 2018/2019 بانخفاض بلغـت نسبته 9.0٪، وبلغت كمية الإنتاج 4.4 مليون طن عام 2019/2020، مقابل 4.8 مليون طن عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 7.6٪.

جدير بالذكر، أن إجمالي المساحة المحصولية 16.3 مليون فـدان عام 2019/2020 مقابل 16.2 مليون فدان عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 0.5٪.

المصدر: RT