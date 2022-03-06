وزارة البترول تعلق على جودة البنزين المصري

علقت وزارة البترول المصرية على الشائعات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين المصري.

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وقال المهندس محود ناجي مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون النقل والتوزيع: "البنزين المصري مطابق للمواصفات العالمية وخالي من المنجنيز، لأنه لا يتم استخدام البنزين عالي الأوكتين بهذه الطريقة، حيث لا يتم وضع مواد معدنية عليه، ونستثمر بملايين الدولارات لننتج بنزين بجودة عالية ولا يضر البيئة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "ON": "داخل محطات البنزين مينفعش يحطوا أي إضافات مثل المنجنيز لأنها هترفع التكلفة عليهم.. لكن فيه إضافات بتتباع لتحسين البنزين ولو تم وضعها بكميات غير مناسبة ستؤدي لمشاكل فى السيارة".

وتابع: "يتم استثمار ملايين الدولارات في إنتاج بنزين عالي الجودة صديق للبيئة.. كل يوم يتم تموين 700 ألف سيارة بالبنزين.. ومصادر البنزين كلها واحدة".

وأوضح محود ناجي، أنه جار تحضير رد تقني تفصيلي للرد على رابطة المصنعين الأوروبيين، قائلا: "يتم عمل اجتماعات دورية مع شركات التوزيع الخاصة بالمنتجات البترولية عبر وزير البترول شخصيا، حيث يتم رصد أية شائعات عبر السوشيال ميديا لأننا كل فترة والتانية بتطلع شائعة على البنزين أو المنتجات البترولية".

المصدر: اليوم السابع