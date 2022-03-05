صندوق النقد الدولي يبحث إقراض أوكرانيا 1.4 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبحث الأسبوع المقبل تقديم قروض لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار.

وجاء في بيان صادر في أعقاب اجتماع مجلس الصندوق حول أوكرانيا، أن "أوكرانيا طلبت تمويلا طارئا بحجم 1.4 مليار دولار في إطار آلية التمويل السريع. ومن المتوقع طرح هذا الطلب على مناقشة المجلس التنفيذي الأسبوع المقبل".

وأشار بيان الصندوق إلى أن أوكرانيا قد تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة، حيث أغلقت أو تضررت الموانئ البحرية والمطارات، وتم تدمير العديد من الطرق والجسور أو إلحاق الأضرار بها.

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وأضاف أنه على الرغم من أنه من الصعب الآن تقييم الاحتياجات المالية لها، ولكن من الواضح أن أوكرانيا ستحتاج إلى إنفاق الكثير على إعادة الإعمار.

وأشار الصندوق كذلك إلى أن أكثر من مليون لاجئ قد غادروا أوكرانيا.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه "سيتابع تطورات الأوضاع، وسيقدم المشورة حول المسائل الساسية والدعم المالي والمساعدة الفنية للدول الأعضاء حسب الضرورة وبالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين".

المصدر: تاس