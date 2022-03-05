تقرير: المستثمرون الدوليون في الأصول الروسية قد يتكبدون خسائر فادحة

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن المستثمرين الدوليين في الأصول الروسية قد يخسرون عشرات مليارات الدولارات، جراء العقوبات الغربية ضد روسيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين الدوليين يمتلكون بشكل عام أصولا إجمالية تبلغ قيمتها 170 مليار دولار حتى أواخر 2021، وتشمل هذه المجموعة الكبيرة صناديق تقاعد وصناديق تحوط ومؤسسات تمتلك حصصا من الثروة السيادية في بلدانها.

وأوضح التقرير أن العقوبات الغربية أدت إلى "تعليق عمل أسواق الأسهم في موسكو وتوقف التداول في العديد من الشركات الروسية المسجلة في الخارج، وصار من المستحيل تداول السندات ما يضع مديري الأصول هؤلاء في مواجهة احتمال تكبد خسائر فادحة".

وقال كريستيان ماجيو رئيس استراتيجية محفظة الأسواق الناشئة في شركة "TD Securities": "إذا بقيت لديكم أصول روسية فإما أن تبيعونها بسعر منخفض للغاية لو كان ذلك ممكنا وتستطيعوا العثور على مشتر آخر، وإلا فقد تضطرون لشطبها إلى الصفر".

المصدر: "فاينانشال تايمز"