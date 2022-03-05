توطين الصناعات ودعم إضافي لشركات الطيران.. بوتين يعلن عن دعم جديد لقطاع الطيران

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن دعم إضافي لشركات الطيران الوطنية ورفد الرحلات الداخلية، بعد أن أغلق الغرب مجاله الجوي أمام شركات الطيران الروسية.

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وأكد الرئيس الروسي خلال لقاء جرى مع الفرق النسائية في الخطوط الجوية الروسية اليوم السبت، أن روسيا ستزيد من بدائل الواردات في الصناعة الوطنية في ظل العقوبات الجديدة، كما فعلت عام 2014 في مجال الزراعة.

وفي حديثه عن أن روسيا في ظل العقوبات ستطور صناعات طائراتها، قال بوتين: "هذه مهمة كبيرة جدا. لكن هذا دافع آخر للتنمية، بما في ذلك في الصناعة والبنية التحتية، تماما كما فعلنا في السابق، حيث منحنا أولوية خاصة لتنمية الزراعة"، التي بلغت صادراتها السنوية 25 مليار دولار.

وأشار إلى أن الطائرة الروسية "МС-21" تتمتع بميزات أفضل من نظيراتها الأجنبية في كثير من النواحي، من حيث سعة صالونها ومحركاتها وميزات تقنية أخرى.

كما لفت إلى أن السلطات الروسية ستزيد الدعم للرحلات الجوية الداخلية. وقال: "سنستمر بالطبع في دعم قطاع النقل، أولا وقبل كل شيء لرحلات الشرق الأقصى الروسي، بما يشمل شركة "أوفرورا". هذا العام ضاعفنا الدعم المقدم لهذه الخطوط خمس مرات إلى 6 مليارات روبل".

وأضاف: "لقد تحدثت للتو عن دعم عمليات النقل هذه، بما في ذلك إلى الشرق الأقصى، سنزيد هذا الدعم، وسنطور البنية التحتية للنقل، ونعزز صناعة طائراتنا".

المصدر: نوفوستي