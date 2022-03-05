مستويات تاريخية لأسعار الطاقة وتوقعات بخسائر قد تصل إلى تريليون دولار

شهدت أسعار الطاقة مستويات قياسية بعضها غير مسبوقة، وتحدث للمرة الأولى في التاريخ، في ظل الصراع الدائر في أوكرانيا. فما تداعيات هذه القفزات الجنونية على اقتصاد أوروبا والعالم؟

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات الخميس، وصعدت فوق مستوى 2200 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وصعدت العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 2267 دولارا لكل ألف متر مكعب.

كما واصلت أسعار النفط أيضا ارتفاعها، حيث تجاوز سعر برميل "برنت" مستوى 119 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2012.

وقد رجح الخبير ألكسندر تيموفيف أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد في موسكو ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير إلى مستوى 150 دولارا أو حتى إلى 200 دولار للبرميل.

وحذر تيموفيف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الأسواق، قائلا إن صعود برميل النفط إلى مستوى 120 دولارا للبرميل وبقاءه عند هذا المستوى لفترة طويلة سيؤدي إلى زيادة تطوير حقول النفط ما سيساهم في تشكل فائض ومع الوقت انهيار هذه السوق.

وحذر تقرير لمعهد بريطاني من أن الاقتصاد العالمي قد يخسر ما يصل إلى تريليون دولار هذا العام جراء الصراع في أوكرانيا، كذلك حذر التقرير من ارتفاع معدلات التضخم.

إذا...

ماذا يعني ارتفاع سعر برميل البترول إلى 120 دولارا للبرميل؟ وماذا يعني بقاء هذا السعر لفترة طويلة؟

ما هو التأثير المباشر حاليا لارتفاع أسعار الغاز إلى هذه المستويات التاريخية؟ وما هو التأثير على المدى الطويل؟