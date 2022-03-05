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"eBay" توقف توصيل الطلبات إلى روسيا وأوكرانيا

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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أوقفت شركة eBay الأمريكية، التي تعمل في المبيعات عبر الإنترنت، تسليم الطلبات إلى روسيا وأوكرانيا منذ 3 مارس الجاري، وجاء ذلك ضمن رسالة أرسلتها الشركة عبر البريد الإلكتروني.

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وقالت الشركة إن "هذا القرار جاء بسبب الوضع في أوكرانيا"، وعلى حد تعبير الشركة فقد تم إيقاف "الشحن الدولي إلى أوكرانيا وروسيا اعتبارا من 3 مارس 2022 لحماية المشترين والبائعين المتضررين من اضطرابات النقل".

وتعد "eBay" إحدى أكبر الشركات الأمريكية في العالم التي تنشط في مجال التجارة، وتعمل في 190 سوقا. واشتهرت الشركة بشكل كبير في روسيا في العام 2021، وفقا لـData Insight.

المصدر: تاس

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